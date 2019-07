மாவட்ட செய்திகள்

தேசிய மக்கள் நீதிமன்றத்தில் 3,557 வழக்குகளுக்கு தீர்வு ரூ.11¼ கோடி இழப்பீடாக பெற்று தரப்பட்டது + "||" + In the National People's Court 3,557 cases were settled with a compensation of Rs

தேசிய மக்கள் நீதிமன்றத்தில் 3,557 வழக்குகளுக்கு தீர்வு ரூ.11¼ கோடி இழப்பீடாக பெற்று தரப்பட்டது