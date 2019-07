மாவட்ட செய்திகள்

தீவு உள்ளிட்ட 15 இடங்கள் குமரி கடலில் மூழ்கி உள்ளன நாகர்கோவிலில் நடந்த கருத்தரங்கில் தகவல் + "||" + About 15 places, including the island, are drowned in the Kumari Sea. Information at the seminar at Nagercoil

