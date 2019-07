மாவட்ட செய்திகள்

பர்கூரில் நடுரோட்டில் உலா வந்த ஒற்றை யானை வாகன ஓட்டிகளை துரத்தியது + "||" + A single elephant strolling along the middle road at Burgur

பர்கூரில் நடுரோட்டில் உலா வந்த ஒற்றை யானை வாகன ஓட்டிகளை துரத்தியது