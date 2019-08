மாவட்ட செய்திகள்

டாஸ்மாக் கடை திறக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து, காலி மதுபாட்டில்களுடன் கலெக்டர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்ட கிராம மக்கள் + "||" + With empty breweries Office of the Collector Villagers who are besieged

டாஸ்மாக் கடை திறக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து, காலி மதுபாட்டில்களுடன் கலெக்டர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்ட கிராம மக்கள்