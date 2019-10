மாவட்ட செய்திகள்

நாகர்கோவில் வடசேரியில் சாலை விரிவாக்கம்: 6 மரங்கள் வேரோடு பிடுங்கி வேறு இடத்தில் நடப்பட்டன + "||" + Road widening at Nagercoil: 6 trees were uprooted and planted elsewhere

நாகர்கோவில் வடசேரியில் சாலை விரிவாக்கம்: 6 மரங்கள் வேரோடு பிடுங்கி வேறு இடத்தில் நடப்பட்டன