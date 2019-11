மாவட்ட செய்திகள்

டெங்கு கொசுப்புழு இருப்பது தெரியவந்ததால், சாயப்பட்டறை நிறுவனத்திற்கு ரூ.50 ஆயிரம் அபராதம் + "||" + Since dengue mosquitoes are known, Rs.50 thousand fine for dyeing company

டெங்கு கொசுப்புழு இருப்பது தெரியவந்ததால், சாயப்பட்டறை நிறுவனத்திற்கு ரூ.50 ஆயிரம் அபராதம்