மாவட்ட செய்திகள்

கோர்ட்டுகளில் பெறப்படும் வாக்குமூலங்களை ஆடியோ-வீடியோ பதிவு செய்ய வேண்டும் - மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Affidavits to be obtained in Courts Audio - Video must be recorded - Madurai Icord order

கோர்ட்டுகளில் பெறப்படும் வாக்குமூலங்களை ஆடியோ-வீடியோ பதிவு செய்ய வேண்டும் - மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு