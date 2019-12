மாவட்ட செய்திகள்

இடைத்தேர்தல் முடிவுக்கு பிறகு எடியூரப்பா ராஜினாமா செய்வார் - சித்தராமையா பேச்சு + "||" + Yeddyurappa will resign after the by-election Siddaramaiah Speech

இடைத்தேர்தல் முடிவுக்கு பிறகு எடியூரப்பா ராஜினாமா செய்வார் - சித்தராமையா பேச்சு