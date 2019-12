மாவட்ட செய்திகள்

ராணிப்பேட்டை, சிப்காட் பகுதியில் மழை - திருவலத்தில் 11 மணி நேரம் மின்தடையால் பொதுமக்கள் அவதி + "||" + Rain in Chipkat area of Ranipet The public is suffering from an 11 hour power block in Thiruvalam

ராணிப்பேட்டை, சிப்காட் பகுதியில் மழை - திருவலத்தில் 11 மணி நேரம் மின்தடையால் பொதுமக்கள் அவதி