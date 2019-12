மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை மாவட்டத்தில் பலத்த மழை சேதமடைந்த சாலைகளில் தண்ணீர் தேங்கியதால் வாகன ஓட்டிகள் அவதி + "||" + Motorists are suffering from heavy rains in Tanjore district due to lack of water

