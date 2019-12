உத்தவ் தாக்கரே பற்றி சர்ச்சை பேச்சு: அம்ருதா பட்னாவிசுக்கு சிவசேனா நிர்வாகி கடும் எதிர்ப்பு - டுவிட்டரில் வார்த்தை போரால் பரபரப்பு

மாவட்ட செய்திகள்

உத்தவ் தாக்கரே பற்றி சர்ச்சை பேச்சு: அம்ருதா பட்னாவிசுக்கு சிவசேனா நிர்வாகி கடும் எதிர்ப்பு - டுவிட்டரில் வார்த்தை போரால் பரபரப்பு + "||" + Uthav Thackeray Controversial talk about For Amruta Patnavis Shiv Sena Administrator Heavy resistance Word on Twitter By war Furore

உத்தவ் தாக்கரே பற்றி சர்ச்சை பேச்சு: அம்ருதா பட்னாவிசுக்கு சிவசேனா நிர்வாகி கடும் எதிர்ப்பு - டுவிட்டரில் வார்த்தை போரால் பரபரப்பு