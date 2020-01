மாவட்ட செய்திகள்

கூத்தாநல்லூர் பகுதியில் பலத்த மழை: அறுவடைக்கு தயாரான நெற்பயிர்கள் அழுகும் அபாயம் விவசாயிகள் கவலை + "||" + Heavy rains in Koothanallur area: farmers are worried about the risk of rotting rice

