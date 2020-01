மாவட்ட செய்திகள்

வாணியம்பாடியில், மோட்டார் சைக்கிளில் இருந்து கீழே விழுந்து வாலிபர் பலி; நண்பர் படுகாயம் + "||" + In Vaniyambadi, Down from the motorcycle Falling young man kills; Friend is hurt

வாணியம்பாடியில், மோட்டார் சைக்கிளில் இருந்து கீழே விழுந்து வாலிபர் பலி; நண்பர் படுகாயம்