மாவட்ட செய்திகள்

மந்திரிசபையை விரிவாக்கம் செய்தால் பா.ஜனதாவில் உட்கட்சி பூசல் வெடிக்கும் - பரமேஸ்வர் சொல்கிறார் + "||" + If the cabinet is expanded In BJP Internal clashes Paramesvar says

மந்திரிசபையை விரிவாக்கம் செய்தால் பா.ஜனதாவில் உட்கட்சி பூசல் வெடிக்கும் - பரமேஸ்வர் சொல்கிறார்