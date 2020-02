மாவட்ட செய்திகள்

குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை திரும்ப பெறக்கோரி போராட்டம் நடத்திய 2,653 பேர் மீது வழக்கு + "||" + A total of 2,653 people have sued over the repeal of the Citizenship Amendment Act

குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை திரும்ப பெறக்கோரி போராட்டம் நடத்திய 2,653 பேர் மீது வழக்கு