மாவட்ட செய்திகள்

நாகையில் குறைந்த அளவு மீன்கள் சிக்குவதால் மீனவர்கள் கவலை + "||" + Fishermen are worried about the small number of fish caught in the Naga

நாகையில் குறைந்த அளவு மீன்கள் சிக்குவதால் மீனவர்கள் கவலை