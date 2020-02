மாவட்ட செய்திகள்

திருவாரூர் மாவட்டத்தில், இதுவரை 3 லட்சத்து 62 ஆயிரம் டன் நெல் கொள்முதல் கலெக்டர் தகவல் + "||" + In Thiruvarur district, so far 3 lakhs 62 thousand tonnes of paddy procurement collector information

திருவாரூர் மாவட்டத்தில், இதுவரை 3 லட்சத்து 62 ஆயிரம் டன் நெல் கொள்முதல் கலெக்டர் தகவல்