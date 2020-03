மாவட்ட செய்திகள்

கரைவெட்டி சரணாலயத்திற்கு 45 ஆயிரம் வெளிநாட்டு பறவைகள் வருகை கலெக்டர் தகவல் + "||" + 45 Thousands of Foreign Birds Visit to the Karaivetti Sanctuary

கரைவெட்டி சரணாலயத்திற்கு 45 ஆயிரம் வெளிநாட்டு பறவைகள் வருகை கலெக்டர் தகவல்