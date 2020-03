மாவட்ட செய்திகள்

திருவெறும்பூர் அருகே துப்பாக்கி தொழிற்சாலை பெண் ஊழியர் வீட்டில் 51 பவுன் நகை, ரூ.5½ லட்சம் திருட்டு + "||" + 51-pound jewelery, Rs.5.5 lakh stolen from home of gun factory female employee near Thiruverumbur

திருவெறும்பூர் அருகே துப்பாக்கி தொழிற்சாலை பெண் ஊழியர் வீட்டில் 51 பவுன் நகை, ரூ.5½ லட்சம் திருட்டு