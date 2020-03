மாவட்ட செய்திகள்

காட்டுமாடுகளால் விளைநிலங்கள் பாதிப்பு - விவசாயிகள் வேதனை + "||" + Damage of crops by wild cows - The agony of the farmers

காட்டுமாடுகளால் விளைநிலங்கள் பாதிப்பு - விவசாயிகள் வேதனை