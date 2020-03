மாவட்ட செய்திகள்

கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து பொதுமக்கள் போராட்டம் போலீசார் குவிக்கப்பட்டதால் பரபரப்பு + "||" + Public protest in protest of setting up of sewage treatment plant

கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து பொதுமக்கள் போராட்டம் போலீசார் குவிக்கப்பட்டதால் பரபரப்பு