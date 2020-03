மாவட்ட செய்திகள்

சாலையோரம் வசிப்பவர்கள் பாதுகாப்பு கேட்டு கவர்னர் மாளிகையை முற்றுகையிட முயற்சி + "||" + Residents on the roadside asked for protection and tried to block the governor's mansion

சாலையோரம் வசிப்பவர்கள் பாதுகாப்பு கேட்டு கவர்னர் மாளிகையை முற்றுகையிட முயற்சி