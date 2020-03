மாவட்ட செய்திகள்

அரசு உத்தரவை மீறி திறந்து இருந்த வணிக நிறுவனங்கள் மூடல் அதிகாரிகள் நடவடிக்கை + "||" + Action taken to close down business establishments that were in violation of government orders

