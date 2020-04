மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பூர் மாவட்டத்தில் தனிமைப்படுத்துவதில் இருந்து மேலும் 54 பேர் விடுவிப்பு + "||" + Tirupur district, 54 people were also released from quarantine

