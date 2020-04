மாவட்ட செய்திகள்

பிறமாநிலங்கள் சென்று வேலூர் திரும்பும் டிரைவர்கள் மருத்துவ பரிசோதனைக்கு மறுத்தால் வாகனங்கள் பறிமுதல்

Drivers returning to Vellore will be confiscated if they refuse medical examination

