மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா பேரிடர்காலத்தில் முதல்-அமைச்சர் நடவடிக்கையால் மக்கள் நிம்மதியாக உள்ளனர் - அமைச்சர் கே.டி.ராஜேந்திரபாலாஜி பேட்டி + "||" + People are relieved of Chief minister action during Corona disaster - Interview with Minister KD Rajendrapalaji

கொரோனா பேரிடர்காலத்தில் முதல்-அமைச்சர் நடவடிக்கையால் மக்கள் நிம்மதியாக உள்ளனர் - அமைச்சர் கே.டி.ராஜேந்திரபாலாஜி பேட்டி