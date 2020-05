மாவட்ட செய்திகள்

துக்க, மருத்துவ காரியங்களுக்கு செல்வோருக்கு 2 மணி நேரத்தில் இ-பாஸ் வழங்கப்படும் கலெக்டர் தகவல் + "||" + Sadly, the collector information that e-pass will be issued at 2 pm for medical purposes

