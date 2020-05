மாவட்ட செய்திகள்

அமைச்சர் சி.வி.சண்முகத்தின் பெயரில் சமூக வலைதளங்களில் போலி கணக்கு மர்ம நபர் மீது போலீசில் புகார் + "||" + Fake account mystery man lodged with police in social networks in the name of Minister CV Shanmugam

அமைச்சர் சி.வி.சண்முகத்தின் பெயரில் சமூக வலைதளங்களில் போலி கணக்கு மர்ம நபர் மீது போலீசில் புகார்