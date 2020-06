மாவட்ட செய்திகள்

காவிரி டெல்டா பாசனத்துக்கு கல்லணையில் இருந்து தண்ணீர் திறப்பு அமைச்சர்கள்-எம்.பி. பங்கேற்று விதைநெல், மலர்களை தூவினர் + "||" + MPs to open Cauvery Delta irrigation water Participated in seed and flowers

