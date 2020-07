மாவட்ட செய்திகள்

மராட்டியத்தில் நாளை முதல் கடைகளை இரவு 7 மணி வரை திறந்து வைக்க அனுமதி + "||" + maharashtra eases lockdown restrictions; closure time of shops extended by two hours

மராட்டியத்தில் நாளை முதல் கடைகளை இரவு 7 மணி வரை திறந்து வைக்க அனுமதி