மாவட்ட செய்திகள்

வேலூரில், பலத்த காற்றுடன் கொட்டி தீர்த்த மழை தற்காலிக காய்கறி மார்க்கெட்டில் 25 கடைகள் சேதம் + "||" + In Vellore, Heavy rain with strong winds In the temporary vegetable market Damage to 25 stores

வேலூரில், பலத்த காற்றுடன் கொட்டி தீர்த்த மழை தற்காலிக காய்கறி மார்க்கெட்டில் 25 கடைகள் சேதம்