மாவட்ட செய்திகள்

மந்திரி ஆனந்த்சிங்குக்கு கொரோனா பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 96 ஆயிரத்தை கடந்தது + "||" + For Minister Anand Singh, the number of corona victims has crossed 96,000

மந்திரி ஆனந்த்சிங்குக்கு கொரோனா பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 96 ஆயிரத்தை கடந்தது