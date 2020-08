மாவட்ட செய்திகள்

தமிழகத்தில் ஒரேநாளில் அதிகபட்ச உயிரிழப்பு கொரோனாவுக்கு பச்சிளம் குழந்தை உள்பட 112 பேர் பலி + "||" + The highest number of deaths in a single day in Tamil Nadu was 112 people, including a baby, killed by a corona

தமிழகத்தில் ஒரேநாளில் அதிகபட்ச உயிரிழப்பு கொரோனாவுக்கு பச்சிளம் குழந்தை உள்பட 112 பேர் பலி