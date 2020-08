மாவட்ட செய்திகள்

புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் கொரோனாவுக்கு மேலும் 2 பேர் பலி; புதிதாக 124 பேர் பாதிப்பு + "||" + 2 more killed in Corona in Pudukkottai district; Newly affected 124 people

புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் கொரோனாவுக்கு மேலும் 2 பேர் பலி; புதிதாக 124 பேர் பாதிப்பு