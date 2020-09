மாவட்ட செய்திகள்

சித்ரதுர்கா அருகே 4 ஏக்கரில் பயிரிட்ட ரூ.1 கோடி கஞ்சா பறிமுதல் 4 பேர் கைது + "||" + Four persons have been arrested for seizing Rs 1 crore worth of cannabis grown on 4 acres near Chitradurga

