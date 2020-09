மாவட்ட செய்திகள்

மீமிசல் அருகே மோட்டார் சைக்கிள் பள்ளத்தில் கவிழ்ந்ததில் கல்லூரி மாணவர்கள் 2 பேர் பலி + "||" + Two college students were killed when a motorcycle overturned in a ditch near Mimicel

