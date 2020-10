மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் கொரோனா பரிசோதனை ஒரு லட்சமாக உயர்வு சுகாதாரத்துறை தகவல் + "||" + Corona test rises to one lakh in Karnataka

கர்நாடகத்தில் கொரோனா பரிசோதனை ஒரு லட்சமாக உயர்வு சுகாதாரத்துறை தகவல்