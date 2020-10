மாவட்ட செய்திகள்

விவசாயிகளுக்கு மானிய விலையில் உரங்கள் கிடைக்க நடவடிக்கை கலெக்டர் ஷில்பா தகவல் + "||" + Collector Shilpa informed the action to make fertilizers available to farmers at subsidized prices

விவசாயிகளுக்கு மானிய விலையில் உரங்கள் கிடைக்க நடவடிக்கை கலெக்டர் ஷில்பா தகவல்