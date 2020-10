மாவட்ட செய்திகள்

நாகையில் கொசு மருந்து அடிக்கும் எந்திரம் வெடித்து தீப்பிடித்தது ஊழியர் காயம் + "||" + The employee was injured when the mosquito repellent machine exploded and caught fire in Naga

நாகையில் கொசு மருந்து அடிக்கும் எந்திரம் வெடித்து தீப்பிடித்தது ஊழியர் காயம்