மாவட்ட செய்திகள்

டி.ஜே.ஹள்ளி வன்முறை வழக்கில் கைது முன்னாள் மேயரின் போலீஸ் காவல் மேலும் ஒரு நாள் நீட்டிப்பு போலீசார் விசாரணை + "||" + Police custody of former mayor arrested in DJ Halli violence case is one more day extension police investigation

டி.ஜே.ஹள்ளி வன்முறை வழக்கில் கைது முன்னாள் மேயரின் போலீஸ் காவல் மேலும் ஒரு நாள் நீட்டிப்பு போலீசார் விசாரணை