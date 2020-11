மாவட்ட செய்திகள்

காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே ரூ.406 கோடியில் கதவணை கட்டும் பணி மத்திய உள்துறை மந்திரி அமித்ஷா தொடங்கி வைத்தார் + "||" + Union Home Minister Amit Shah has started construction of a Rs 406 crore gate across the Cauvery River

காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே ரூ.406 கோடியில் கதவணை கட்டும் பணி மத்திய உள்துறை மந்திரி அமித்ஷா தொடங்கி வைத்தார்