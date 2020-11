மாவட்ட செய்திகள்

நிவர் புயலை எதிர்கொள்ள காஞ்சீபுரம் மாவட்டம் தயார் நிலையில் உள்ளது கலெக்டர் தகவல் + "||" + Kanchipuram district is ready to face the Nivar storm, Collector informed

நிவர் புயலை எதிர்கொள்ள காஞ்சீபுரம் மாவட்டம் தயார் நிலையில் உள்ளது கலெக்டர் தகவல்