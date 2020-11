மாவட்ட செய்திகள்

ரேஷன் கடைகளில் உணவு பொருட்களை தடையின்றி வழங்க நடவடிக்கை அமைச்சர் காமராஜ் தகவல் + "||" + Minister of State for Home Affairs Kamaraj informed that food items will be provided in ration shops without any restriction

ரேஷன் கடைகளில் உணவு பொருட்களை தடையின்றி வழங்க நடவடிக்கை அமைச்சர் காமராஜ் தகவல்