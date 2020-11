மாவட்ட செய்திகள்

அ.தி.மு.க. மீண்டும் ஆட்சிக்கு வர மக்கள் விரும்புகின்றனர் வாக்குச்சாவடி முகவர்கள் கூட்டத்தில் அமைச்சர் காமராஜ் பேச்சு + "||" + ADMK People want to come back to power Minister Kamaraj speaks at a meeting of polling agents

அ.தி.மு.க. மீண்டும் ஆட்சிக்கு வர மக்கள் விரும்புகின்றனர் வாக்குச்சாவடி முகவர்கள் கூட்டத்தில் அமைச்சர் காமராஜ் பேச்சு