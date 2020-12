மாவட்ட செய்திகள்

சீட்டு நடத்தி ரூ.30 லட்சம் மோசடி செய்த பெண் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் போலீஸ் கமிஷனர் அலுவலகத்தில் புகார் + "||" + Female victims of Rs 30 lakh scam have lodged a complaint with the Police Commissioner's Office

சீட்டு நடத்தி ரூ.30 லட்சம் மோசடி செய்த பெண் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் போலீஸ் கமிஷனர் அலுவலகத்தில் புகார்