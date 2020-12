மாவட்ட செய்திகள்

செந்துறை அருகே மழையால் வீட்டின் சுவர் இடிந்து விழுந்து மூதாட்டி சாவு மகள் கண் முன்னே பரிதாபம் + "||" + The wall of the house collapsed due to rain near Sendurai

செந்துறை அருகே மழையால் வீட்டின் சுவர் இடிந்து விழுந்து மூதாட்டி சாவு மகள் கண் முன்னே பரிதாபம்