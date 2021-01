மாவட்ட செய்திகள்

கீழ்வேளூர் அருகே, மரப்பட்டறை உரிமையாளர் வீட்டில் 34 பவுன் நகைகள்- ரூ.4½ லட்சம் திருட்டு போலீசார் விசாரணை + "||" + Police are investigating the theft of 34 pounds worth of jewelery worth Rs 40 lakh from the house of a timber shop owner near Kizhvelur

