எஸ்.எஸ்.எல்.சி., பிளஸ்-2 மட்டுமின்றி அனைத்து ஆசிரியர்களும் கண்டிப்பாக பள்ளிக்கு வர வேண்டும் + "||" + All teachers except SSLC, Plus-2 must come to school

