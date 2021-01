மாவட்ட செய்திகள்

விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் முதுகு தண்டுவடம் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ஸ்கூட்டருக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் கலெக்டர் தகவல் + "||" + Spinal cord injuries in Villupuram district can apply for scooter Collector Information

விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் முதுகு தண்டுவடம் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ஸ்கூட்டருக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் கலெக்டர் தகவல்