மாவட்ட செய்திகள்

பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி விவசாயிகள், கண்ணில் கருப்பு துணி கட்டி வயலில் இறங்கி ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + Farmers, emphasizing various demands, went down to the field with black cloth tied around their eyes and protested

பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி விவசாயிகள், கண்ணில் கருப்பு துணி கட்டி வயலில் இறங்கி ஆர்ப்பாட்டம்